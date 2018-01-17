Facebook Twitter Rss

Bylock'tan tutuklu 33 polis tahliye edildi!

Bylock'tan tutuklu 33 polis tahliye edildi!.10966
  • Giriş : 17.01.2018 / 21:21:00

Bylock kullandıkları gerekçesiyle tutuklu bulunan 33 polisin tahliye edilmesi kararlaştırıldı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Mahkeme heyeti "şerh" koyarak 33 polisin cezaevinden çıkartılarak tahliye edilmesine hükmetti.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Alibey Spor Salonu'nda yapılan 23. duruşmada 84 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar hazır bulundu. Duruşmada bütün gün sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanları ile tahliye talepleri alındı.

MAHKEME ARA KARARINI AÇIKLADI

Duruşmaya verilen aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık ve avukatlarına esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre verilmesine hükmetti. Mahkeme heyeti, 33 tutuklu sanığın da BTK'dan gelen ve İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce analizi yapılan kayıtlar ışığında suç vasfının ve hukuki durumlarının lehe yönde değişme ihtimali ile tutuklu kaldıkları süre dikkate alınarak tutuklu bulundukları suçtan tahliyelerine karar verdi. Mahkeme heyeti 33 sanık polisin yurtdışına çıkışını da yasakladı. Silivri'de görülecek olan bir sonraki duruşma ise 11 Nisan'a ertelendi.
Davada tutuklu sanık sayısı ise 54'e düştü.

ÜYE HAKİM MUHALEFET ŞERHİ KOYDU

Tahliye kararına üye hakim muhalefet etti. Kararda, "Sanıkların 'ByLock' kullanıcısı olması, mevcut delil durumu, kaçma şüphelerinin bulunması dikkate alınarak tutukluluk hallerinin devamına muhalefet şerhi yönünde oy kullanmıştır" denildi.

106 SANIĞIN CEZALANDIRILMASI İSTENMİŞTİ

15 Ocak Pazartesi günü görülen duruşmada Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıklamıştı.

Bazı sanıkların ByLock programına kaç kez bağlandığını duruşma salonunda okuyan savcı mütalaasında 106 sanığın "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapsini talep etmişti. Savcı, tutuklu sanıklar Ali Şirin ve Deniz Ercan'ın Türk Ceza Kanunun (TCK)220/ 4 son cümle gereği etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması noktasında kararı mahkemenin takdirine bırakmıştı.

15 sanığın 'ByLock' bağlantı tarihleri ve bağlantı sayılarının belirlenebilmesi için yazılan müzekkerelere cevap alınamadığı gerekçesiyle dosyalarının ayrılmasına karar verilmesini istenen mütalaada, ayrıca savunmaları alınamayan ve haklarında yakalama kararı bulunan 21 sanığın da dosyasının ayrılması talep edilmişti. Savcı, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilmesini istemişti.

HÜRRİYET

MGK'den flaş bildiri!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

2 yüzbaşı FETÖ'den tutuklandı

2 yüzbaşı FETÖ'den tutuklandı

FETÖ soruşturması kapsamında 2 yüzbaşı daha tutuklandı.

BTK'dan Wikipedia açıklaması

BTK'dan Wikipedia açıklaması

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Wikipedia ile ilgili açıklamada bulundu.

 

Polis eylemcilerin üstüne ateş açtı: 7 ölü!

Polis eylemcilerin üstüne ateş açtı: 7 ölü!

Myanmar'ın Arakan eyaletinde polis, eylemcilerin üstüne ateş açtı.

Kocasakal'ın adaylığına CHP'den ilk tepki

Kocasakal'ın adaylığına CHP'den ilk tepki

İstanbul eski Baro Başkanı Kocasakal'ın adaylığına CHP'den ilk tepki geldi.

 

Güzel sunucu için bakanlık devreye girdi

Güzel sunucu için bakanlık devreye girdi

Güzel sunucu Eda Pera Küçük, gördüğü şiddet sonrası Twitter'dan yardım istemişti.

Akar, ABD'li komutanla görüşüyor

Akar, ABD'li komutanla görüşüyor

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Dunford ile buluşacak.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya