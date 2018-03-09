Çağatay Ulusoy, yeni evine servet ödeyecek
Dizilerin sevilen oyuncuları doğaya kaçıyor. Son olarak şehrin kargaşısından sıkılan Çağatay Ulusoy da kendini Zekeriyaköy'e attı. Ulusoy'un 16 bin TL'ye 4 katlı lüks bir villa kiraladığı öğrenildi.
İstinye’de oturan 27 yaşındaki oyuncu, Hazal Kaya, Derya Tuna, Tan Sağtürk, Emel Sayın ve Özcan Deniz gibi ünlülerinde yaşam sürdüğü Zekeriyaköy’e taşındı.
Şehir kargaşasından uzaklaşıp doğayla iç içe olmak isteyen oyuncu, Cansit Villaları’ndan kendisine lüks bir villa kiraladı. Havuzlu 4 katlı olup 600 metre kare büyüklüğündeki ev için yakışıklı oyuncu, aylık 16 bin TL kira ödeyecek.
Ulusoy’un bu evi tercih etmesindeki nedenin de villanın önünde ormana bakan iki dönüm arazisinin olması…
NTV
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