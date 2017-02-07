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Çağla Şikel: Alişan'ı erkek olarak görmüyorum

Çağla Şikel: Alişan'ı erkek olarak görmüyorum.17883
  • Giriş : 07.02.2017 / 14:43:00

Çağla Şikel, Alişan ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Yıllardır birlikte programlar yapan Çağla Şikel ile Alişan magazin basınına birbiri hakkında ilginç açıklamalar yapmaya devam ediyor. Alişan'ın 'Çağla ile biz asker arkadaşı gibiyiz' açıklamasına Çağla'dan da ilginç bir yanıt geldi.

Sözcü'de yer alan habere göre Çağla Şıkel yeni yılda büyük bir sürpriz yaşanacağını ve yılın ilk düğününü Alişan'ın yapacağını söyledi.

Soruları içtenlikle yanıtlayan Şıkel’e program partneri Alişan’ın ‘Çağla ile biz asker arkadaşı gibiyiz’ yanıtı hatırlatıldı.

Şıkel ise Alişan’ın bu açıklamasına magazin gündeminde uzun süre konuşulmaya aday olacak, ‘Ben de onu erkek olarak görmüyorum’ açıklamasını yaptı.

Şıkel’e neden böylesine sert bir tepki verildiği sorulunca güzel isim, ‘Aramızda bir şey olamayacağına dair en net açıklama bu olabilir sanırım’ demekle yetindi.

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