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Çağla Şikel'in bacakları alay konusu oldu

Çağla Şikel'in bacakları alay konusu oldu.22276
  • Giriş : 07.02.2017 / 12:25:00

Çağla Şikel'in Instagram hesabından yaptığı paylaşım olay yarattı.

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Havaların ısınmasını fırsat bilen Çağla Şikel, çocuklarıyla gittiği piknikte çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafta bacakları ince çıkan ünlü mankene takipçilerinden yorum yağdı.

Çağla Şıkel havanın güzel olmasını fırsat bilip dışarıda çovuklarıyla birlikte küçük bir piknik yaptı. Ardından Şikel, oğullarıyla simit yerken çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından "Havalar güzel olunca biz" notunu ekleyerek paylaştı.

Buraya kadar herşey çok normal. Ancak takipçilerinin yorumları gözlerden kaçan gerçeği bir kez daha gündeme getirdi. Takipçileri Şıkel'in fotoğrafının altına "bacaklarının ince olmasına" takıldı.

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