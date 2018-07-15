Çağlar Söyüncü dev kulübün radarında!
Atletico Madrid, Bundesliga Freiburg’ta forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü’yü kadrosuna katmak için harekete geçti. Dünya Kupası’nda gösterdiği performans sonrası Diego Godin ve Savic’in takımdan ayrılma ihtimaline karşın Atletico Madrid, Milli yıldız Çağlar Söyüncü için Alman ekibi Freiburg’un kapısını çaldı.
30 MİLYON EURO İSTEDİ
İspanyol basınından yer alan habere göre; Freiburg 22 yaşındaki stoper için Atletico Madrid’den 30 milyon euro istedi. Diego Godin ve Savic’in, Atletico Madrid ile sözleşme yenilemek istemesinde karşın iki oyuncunun da ciddi teklifler aldığı belirtildi.
Freiburg ile 2021’e dek sözleşmesi bulunan Çağlar, geçtiğimiz sezon 30 maçta oynadı ve 1 gol attı.
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