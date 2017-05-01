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Çakar: Beşiktaşlı futbolcular alemdeydi

Çakar: Beşiktaşlı futbolcular alemdeydi.39303
  • Giriş : 01.05.2017 / 15:50:00

Ahmet Çakar, Başakşehir-Beşiktaş mücadelesi hakkında konuştu.

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Ünlü yorumcu Ahmet Çakar, dün akşam oynanan Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçını değerlendirdi ve siyah-beyazlı futbolcular hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu.

İşte Çakar'ın dikkat çeken değerlendirmeleri:

Hafta içi basına baktığımızda, Beşiktaşlı futbolcular alemlerdeydi... Kimi mangal partisinde, kimi eğlencede, kimi çoluğu çocuğu ile çektiği fotoğrafları sosyal medyada paylaşırken... Bir gecede işler sarpa sarıverdi..."Beşiktaş kazansa neredeyse tur atabileceği, beraberlikte ise büyük oranda yakalayacağı şampiyonluğu zora soktu" demeyelim ama şimdi ciddi bir stres var. Beşiktaş'ın daha önceki maçlarını görmesek, "Başakşehir'in oynadığı bu amatör takım kim?" diye sorasımız geliyor. Gerçekten de Beşiktaş, dün gece her hattıyla tam bir mahalle takımı görüntüsü verdi. Maç art arda gollerle başladı... İlk 18 dakikada 3-0 oluverdi. Yenen gollere 'rehavet' deyin, 'konsantrasyon eksikliği' deyin, ne derseniz deyin ama Beşiktaş bu duruma düşmemeliydi. Bir de bunlara manasız bir tercih eklendi. Maça niye Aboubakar'la başlamadığını anlamış değilim. Son haftalarda önemli goller atmıştı. Cenk ise duraklama dönemine girmişti. Tabii ki Aboubakar'la başlasa sonuç farklı mı olurdu hayır böyle bir iddiada bulunamayız.

Beşiktaş, art arda yurt içi ve dışında önemli maçlar oynadı. Takım yorgun, fizik olarak da yorgun, mental olarak da... Dün çok ciddi bir çöküş gecesiydi. Bu çöküş gecesini bir yol kazasına çevirmemek Şenol Güneş ve oyuncularının elinde. Yoksa önümüzdeki hafta da Fenerbahçe karşısında yaşanabilecek bir puan kaybı her şeyi rezil-rüsva edebilir.

Başakşehir, çok akıllı oynadı. İlk 25 dakika Beşiktaş'a sahanın her yerinde pres yaptı. Ve bu dakikalarda da işi bitiriverdi. Sanırım Başakşehirliler şimdi Karabük, Akhisar gibi mütevazı takımlara karşı yaşadıkları puan kayıplarına hayıflanıyorlardır.

Türk futbolunda yeni bir yıldız doğabilir; adı Cengiz... Futbol zekası, vuruş tekniği çok iyi... Ama tabii ki yıldız olabilmek için bunların yanında karakter ve özveri gerek. Suratına baktığımızda bunları da pozitif görüyoruz. İnşallah Allah şaşırtmaz.

Hakem için söyleyebileceğimiz tek şey; ikinci golün başlangıcında Başakşehirli oyuncunun bir tık ileride olması yani ofsaytta olmasıydı. Ama bu da yardımcının hatası. Bunun haricinde Cüneyt Çakır, başarılı bir müsabaka yönetti

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