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Çakar: Chucky'i G.Saray'a başkan yapacağım

Çakar: Chucky'i G.Saray'a başkan yapacağım.13593
  • Giriş : 24.04.2017 / 11:09:00

Ünlü futbol yorumcusu Ahmet Çakar, sosyal medyayı salladı.

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Ahmet Çakar, Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programına 1990'lı yılların korku filmi fenomeni Chucky bebeği getirdi.

Eski hakem, Futbol yorumcusu Ahmet Çakar Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından programın açılışını, 90'ların korku filmi fenomeni Chucky bebekle yaptı.

Canlı yayındaki bu ilginç anlarda programdaki KJ daha ilginçti. "Ahmet Çakar kaybolan oğlu Chucky ile buluştu" alt yazısı ile birlikte görüntüler sosyal medyada geceye damga vurdu.

'Babam ve Oğlum' film müziği eşliğinde yapılan yayında Ahmet Çakar, Chucky'nin saçlarını öperken gözyaşlarına hakim olamadı.

'İlk işim yarın sabahtan itibaren seni Galatasaray Spor Kulübü'ne yazdırıp, seni Galatasaray'a başkan yapacağım oğlum' diyen Çakar stüdyoda kahkaha tufanı kopardı.

Chucky'nin saçlarını tarayan ve 'Yarın üye olsan 15-20 sene sonra Galatasaray'a başkan olursun Chucky' ifadelerini kullanan Çakar'ın bu görüntüleri paylaşım rekorları kırarken twitter'da trend topic oldu.

Eski hakem, Futbol yorumcusu Ahmet Çakar Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından programın açılışını, 90'ların korku filmi fenomeni Chucky bebekle yaptı.

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