Çakar'dan Aykut Kocaman'a: Yaptığı şeytanlık
Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'a hakem Cüneyt Çakır üzerinden sert sözlerle yüklendi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın Osmanlıspor maçının ardından ligdeki Beşiktaş karşılaşmasının hakemi Cüneyt Çakır'ı eleştirmesine eski hakem Ahmet Çakar'dan flaş bir yanıt geldi.
Aykut Kocaman'ın, "Beşiktaş ile ikili averajda gerideyiz. Cüneyt Çakır için ne söylemem gerekir bilmiyorum ama bariz sarı kartlık faulün devamında yediğimiz gol ve iki averajda gerideyiz." sözleri gündem yaratırken, Ahmet Çakar'ın Kocaman'la ilgili sözleri de dikkat çekti.
"YAPTIĞI ŞEYTANLIK, G.SARAY MAÇINI YÖNETECEK DİYE..."
Ahmet Çakar, Aykut Kocaman'ı ağır şekilde eleştirirken, "Bu kurnazlık. Sen Beşiktaş'ı ilk yarı hakem Ali Palabıyık ile yendin. Aykut Kocaman, bayram değil, seyran değil Cüneyt Çakır'ın adını neden söylüyor biliyor musunuz? İşte bunlar şeytanlık, cinlik, bunlar hoş şeyler değil. Çünkü Gençlerbirliği - Galatasaray maçını Cüneyt Çakar yönetecek. Aykut Kocaman bu tıynetli biri." diye konuştu.
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