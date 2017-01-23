Çakar'dan Belözoğlu'na ince gönderme
Olay yaratan Medipol Başakşehir-Fenerbahçe mücadelesi hakkında Ahmet Çakar'dan önemli bir açıklama geldi. Çakar, Fenerbahçe maçında sakinliğiyle dikkat çeken Emre Belözoğlu'na ince göndermelerde bulundu.
Karşılaşmanın ardından Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde mücadeleyi değerlendiren Ahmet Çakar ise Emre Belözoğlu'nu gündemine aldı.
Çakar, "Emre Belözoğlu'nu yıllardır izleriz. Türk Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi 3-5 futbolcusundan biridir. Ama dün gece onu sakin, rakibe yumuşak, hakeme karşı kibar görmek, bizi ayrı bir mutlu etti. İnşallah diğer maçlarda da Emre dün geceki gibi mülayim, suya sabuna dokunmayan Emre olarak devam eder." ifadelerini kullandı.
DİĞER HABERLER
Alanyaspor-Beşiktaş maçı saat kaçta?
Beşiktaş bu akşam Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Cüneyt Çakır: Öyle bir şey sormadım
Son dönem verdiği kararlarla olay yaratan Cüneyt Çakır ile ilgili açıklama geldi.
Fenerbahçe, lider Başakşehir'i mağlup etti!
Lider Medipol Başakşehir'i Kadıköy'de ağırlayan Fenerbahçe, rakibini 1-0 mağlup etti.
Kasımpaşa-Trabzon maçında olay pozisyon
Ligin 18. haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.
G.Saraylı yönetici: Cüneyt Çakır'a güven bitti
Galatasaraylı yönetici, hakem Cüneyt Çakır'ı yerden yere vurdu.
Hamza Hamzaoğlu'nun görevine son verildi
Bursaspor, başarılı teknik adam Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdı.