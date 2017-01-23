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Çakar'dan Belözoğlu'na ince gönderme

Çakar'dan Belözoğlu'na ince gönderme.22503
  • Giriş : 23.01.2017 / 15:27:00

Dün akşam oynanan Başakşehir-Fenerbahçe maçının yankıları devam ediyor.

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Olay yaratan Medipol Başakşehir-Fenerbahçe mücadelesi hakkında Ahmet Çakar'dan önemli bir açıklama geldi. Çakar, Fenerbahçe maçında sakinliğiyle dikkat çeken Emre Belözoğlu'na ince göndermelerde bulundu.

Karşılaşmanın ardından Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde mücadeleyi değerlendiren Ahmet Çakar ise Emre Belözoğlu'nu gündemine aldı.

Çakar, "Emre Belözoğlu'nu yıllardır izleriz. Türk Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi 3-5 futbolcusundan biridir. Ama dün gece onu sakin, rakibe yumuşak, hakeme karşı kibar görmek, bizi ayrı bir mutlu etti. İnşallah diğer maçlarda da Emre dün geceki gibi mülayim, suya sabuna dokunmayan Emre olarak devam eder." ifadelerini kullandı.

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