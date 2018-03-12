Çakar'dan Fatih Terim'e: Ballı tazminatör!
Eski hakem ve Futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'in 25. haftasında Konyaspor'u son dakikalarda attığı golle 2-1 mağlup ederken, Futbol yorumcusu ve eski hakem, Fatih Terim ve Konyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı hakkında çok konuşulacak paylaşımlara imza attı.
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, Konyaspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etti ve Başakşehir ve Beşiktaş ile olan puan farkını 3'e çıkardı.
İlk yarıyı Konyaspor, 1-0 önde kapatmasına rağmen Galatasaray, Gomis ve Sinan Gümüş'ün son dakikada attığı golle sahadan galip ayrılmasını bildi.
Eski hakem ve Futbol yorumcusu Ahmet Çakar, maç sonrası çok konuşulacak bir tweete imza attı. Çakar, ''Ballı TAZMİNATOR'un aslanları ipten döndüler!!!'' ifadesini kullandı.
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