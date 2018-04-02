Çakar'dan Galatasaraylılara: Omurgasızlar!
Eski hakem ve şimdilerde Beyaz TV'de Futbol yorumculuğu yapan Ahmet Çakar, Galatasaray taraftarının Trabzonspor için yaptığı taraftarı eleştirdi.
Ahmet Çakar'dan Beyaz Tv'de yayınlanan Beyaz Futbol programında çok sert açıklamalar geldi. Çakar, Türk Telekom Stadı'nda Trabzonspor maçından sonra yazan "Şampiyonların kupası müzesinde olur" yazısını değerlendirdi. Ahmet Çakar'ın yorumları şu şekilde:
Galatasaray taraftarına sesleniyorum. Siz omurgasızsınız. Çünkü bu yapılan en kibar dille, en naif haliyle omurgasızlıktır.
Çünkü birkaç sezon önce sen "2010/2011 sezonu şampiyonu Trabzonspor" deyip, şimdi "Şikeci Trabzon" diye tezahürat yapıyorsun. Trabzonspor'a 'Şikeci' diyenin ağzını yırtarım.
Ayrıca sen Galatasaray Kulübü olarak neden açıklama yapıyorsun? Abdurrahim Albayrak, sayın başkan Mustafa Cengiz'e sesleniyorum. O mesajı yazanın işine son vermeyin. Kul hakkı yemeye girer bu. Senin kendi stadın bu. İstediğini yazarsın.
Galatasaray Kulübü stadında yazan yazı için hesap mı verecek? Bu yazıda devletin bekasını ilgilendiren, hakaret eden bir söz var mı? Yok. Bu yazı kurallara, ahlaka aykırı mıdır? Değil. Siz Galatasaray Kulübüsünüz. Açıkça "Şampiyonların kupası müzesinde olur" yazıyor. Bunun için kimseye hesap vermek zorunda değilsiniz.
HÜRRİYET
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