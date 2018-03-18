Çakar'dan o G.Saraylılara: Bu ezikliktir
Eski hakem ve Futbol eleştirmeni Ahmet Çakar, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından takım otobüsündeki görüntüleri yorumladı ve 'Bu görüntüler ezikliktir, aşağılık kompleksidir' ifadelerini kullandı.
FANATİK
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