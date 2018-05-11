Çakar: Ey Aykut Kocaman Kupa nerede?
Sivri dilli spor eleştirmeni Ahmet Çakar, Akhisarspor'a kupayı kaptıran Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'a yüklendi.
Kupayı kaybeden Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman'ı hedef alan Ahmet Çakar'ın tweet'i kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Ahmet Çakar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Eyy Aykut Kocaman efendi. Beşiktaş maçı sonrası Şenol Güneş için çakmak nerede, dikiş nerede, kan nerede diyordun. Peki KUPA NEREDE???'' ifadelerini kullandı.
ŞAMPİY10
DİĞER HABERLER
Başkan Aziz Yıldırım'ın totemi işe yaramadı
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın totemi işe yaramadı.
Beşiktaş yönetiminden flaş Quaresma kararı
Beşiktaş yönetimi, golcü oyuncu Quaresma ile ilgili kararını verdi.
Burak Yılmaz'dan transfer açıklama geldi
Trabzonsporlu oyuncu Burak Yılmaz'dan transfer açıklama geldi.
Beşiktaşlı Jeremain Lens'e Rizespor talip çıktı
Beşiktaşlı oyuncu Jeremain Lens'e Rizespor'un talip çıktığı öğrenildi.
Teknik adam Fatih Terim talimatı verdi
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, şampiyonluk için talimatı verdi.
İtalyanlar, Beşiktaşlı Talisca'nın peşinde
İtalyanlar, Beşiktaşlı oyuncu Anderson Talisca'nın peşine düştü.