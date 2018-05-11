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Çakar: Ey Aykut Kocaman Kupa nerede?

Çakar: Ey Aykut Kocaman Kupa nerede?.39303
  • Giriş : 11.05.2018 / 08:43:00

Futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Aykut Kocaman'a sert sözlerle yüklendi.

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Sepet Beşik

Sivri dilli spor eleştirmeni Ahmet Çakar, Akhisarspor'a kupayı kaptıran Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'a yüklendi.

Kupayı kaybeden Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman'ı hedef alan Ahmet Çakar'ın tweet'i kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Ahmet Çakar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Eyy Aykut Kocaman efendi. Beşiktaş maçı sonrası Şenol Güneş için çakmak nerede, dikiş nerede, kan nerede diyordun. Peki KUPA NEREDE???'' ifadelerini kullandı.

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