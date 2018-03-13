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Çakar, F.Bahçe-G.Saray maçının skorunu verdi

Çakar, F.Bahçe-G.Saray maçının skorunu verdi.39303
  • Giriş : 13.03.2018 / 15:45:00

Ahmet Çakar, Fenerbahçe-Galatasaray maçının skorunu verdi.

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Eski hakem ve Futbol yorumcusu Ahmet Çakar, heyecanla beklediği Fenerbahçe-Galatasaray maçının skorunu verdi.

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