Çakar, F.Bahçe-G.Saray maçının skorunu verdi
Eski hakem ve Futbol yorumcusu Ahmet Çakar, heyecanla beklediği Fenerbahçe-Galatasaray maçının skorunu verdi.
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