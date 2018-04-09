Çakar: Fenerbahçe maçı hakemle kazandı
Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, Osmanlıspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin maçı hakem kararları ile kazandığını belirtti.
Çakar'ın yorumları şu şekilde:
Fenerbahçe bu maçı hakem kararıyla kazanmıştır. Allah, Beinsports'tan razı olsun. Türk futbolunun hak etmediği parayı veriyorlar. Piero sisteminin başında kim varsa kararı değiştirmiş.
FANATİK
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