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Çakar: Fenerbahçe maçı hakemle kazandı

Çakar: Fenerbahçe maçı hakemle kazandı.39303
  • Giriş : 09.04.2018 / 11:13:00

Futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe ile ilgili olay yaratacak açıklamalarda bulundu.

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Beşik Modelleri

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, Osmanlıspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin maçı hakem kararları ile kazandığını belirtti.

Çakar'ın yorumları şu şekilde:

Fenerbahçe bu maçı hakem kararıyla kazanmıştır.  Allah, Beinsports'tan razı olsun. Türk futbolunun hak etmediği parayı veriyorlar. Piero sisteminin başında kim varsa kararı değiştirmiş.

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