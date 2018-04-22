Çakar: Galatasaray maçı hakemle kazandı
Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı maç ile ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.
Çakar, "Galatasaray hatalı bir ofsayt bayrağı ile kaybedeceği maçı hakemle kazandı" dedi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ahmet Çakar, "Galatasaray bugün hatalı bir ofsayt bayrağı ile kaybedeceği maçı hakemle kazandı. Üstelik Muslera da kırmızı kart görecekti" dedi.
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
Orman: Fener suçlu değil ama sorumlu
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, olaylı derbi ile ilgili açıklama yaptı.
Beşiktaş harekete geçti! Dava açılıyor
Beşiktaş yönetimi, derbide yaşanan olaylarla ilgili harekete geçiyor.
Teknik adam Fatih Terim'in cezası onandı
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in para cezası onandı.
Arda, Medipol Başakşehir'i zirveye taşıdı
Golcü oyuncu Arda Turan, Medipol Başakşehir'i zirveye taşıdı.
Şenol Güneş: Canım değil içim yanıyor
Yaşanan olayların ardından Şenol Güneş'ten ilk açıklama geldi.
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi dış basında
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi yabancı basında geniş yer buldu.