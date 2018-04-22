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Çakar: Galatasaray maçı hakemle kazandı

Çakar: Galatasaray maçı hakemle kazandı.39303
  • Giriş : 22.04.2018 / 10:25:00

Sivri dilli futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray maçını değerlendirdi.

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Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı maç ile ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.

Çakar, "Galatasaray hatalı bir ofsayt bayrağı ile kaybedeceği maçı hakemle kazandı" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ahmet Çakar, "Galatasaray bugün hatalı bir ofsayt bayrağı ile kaybedeceği maçı hakemle kazandı. Üstelik Muslera da kırmızı kart görecekti" dedi.

HÜRRİYET

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