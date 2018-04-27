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Çakar: TFF'nin kararı yanlış ama maça çıkılmadı

Çakar: TFF'nin kararı yanlış ama maça çıkılmadı.39303
  • Giriş : 27.04.2018 / 16:50:00

Ünlü futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Beşiktaş'ın kararını değerlendirdi.

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Sepet Beşik

Eski hakem ve ünlü futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararı sonrası maça çıkmayacağını duyuran Beşiktaş'a seslendi.

Spor yorumcusu Ahmet Çakar, olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş maçıyla ilgili yorumlarına devam ediyor. Twitter'dan paylaşımda bulunan eski FIFA hakemi, Fikret Orman ve Beşiktaş yönetimine seslendi.

FIFA kokartlı eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, Beşiktaş'ın ertelenen Fenerbahçe maçına çıkmama kararıyla ilgili flaş bir yorum yaptı.

Çakar, Kartal'ın patronu Fikret Orman ve yönetim kuruluna seslenerek, erteleme maçına çıkılması gerektiğini ifade etti.

Kişisel twitter hesabından paylaşımda bulunan Ahmet Çakar şu ifadeleri kullandı:

Sayın Fikret Orman ve BJK yönetimine sesleniyorum. Kararı yanlış bulabilirsiniz, ki bana göre de kesinlikle yanlış. Hukuk devletinde kurumların verdiği kararları beğenmesek de uymak zorundayız. EFENDİ BEŞİKTAŞ'A yakışan, nizama ve hukukun üstünlüğüne saygı duyup, maça çıkmaktır..

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