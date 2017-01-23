Facebook Twitter Rss

Çakıcı, hastaneye kabul edilmedi

Çakıcı, hastaneye kabul edilmedi.13972
  • Giriş : 23.01.2017 / 16:25:00

Alaattin Çakıcı, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kabul edilmedi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Alaattin Çakıcı, rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne hasta mahkum koğuşu olmadığı için kabul edilmedi. Çakıcı'nın Bolu F Tipi Cezaevi'ne geri getirildiği öğrenildi.

Bolu'da F Tipi Cezaevi'nde yatan Alaattin Çakıcı, saat 12.00 sıralarında polis ve Jandarmanın geniş güvenlik önlemleri altında Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi. Hastaneye Çakıcı’nın çok sayıda yakını ve arkadaşları geldi. Yaklaşık 1 saat sivil cezaevi nakil aracında bekletilen Çakıcı, hastanede hasta mahkum koğuşu olmadığı için yatışı yapılamadı. Çakıcı geldiği cezaevi aracı ile Bolu’daki cezaevine götürülürken yakınları el sallayarak uğurladı.

Çakcı’nın cezaevine götürülmesinin ardından avukatları gazetecilere kısa bir açıklama yaptı.

Avukatı Gökhan Kılıç “Alaattin Bey bugün Bolu’dan geldi. Ancak Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hasta koğuşu olmadığı için hastane kabul edemedi. Burada bir koordinasyonsuzluk var. Tabii bakanlık buraya yazı yazarken yazışmaların daha önce yapılması gerekiyordu. Alaattin bey şimdi tekrar Bolu’ya F tipi cezaevine geri dönüyor. Çeşitli rahatsızlığı var“ şeklinde konuştu. 

Domates bir haftada yüzde 100 zamlandı

İBB Başkanı, dev metro için tarih verdi

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

O kaymakamın görev yeri değiştirildi

O kaymakamın görev yeri değiştirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği kaymakam ile ilgili önemli bir karar alındı.

İBB Başkanı, dev metro için tarih verdi

İBB Başkanı, dev metro için tarih verdi

İBB Başkanı Kadir Topbaş, İstanbulluları sevindirecek bir haber verdi.

 

İçişleri Bakanlığı açıkladı: 1698 gözaltı var

İçişleri Bakanlığı açıkladı: 1698 gözaltı var

İçişleri Bakanlığı, terörle mücadele konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Mardin'de 12 kamu personeli ihraç edildi

Mardin'de 12 kamu personeli ihraç edildi

Mardin'de 12 kamu personeli, görev yaptıkları kurumlardan ihraç edildi.

 

YSK'dan flaş referandum açıklaması

YSK'dan flaş referandum açıklaması

Yüksek Seçim Kurulu'ndan referanduma ilişkin önemli bir açıklama geldi.

Özal'ın yaptırdığı bina icradan satılık

Özal'ın yaptırdığı bina icradan satılık

Özal'ın bizzat yaptırdığı Demokrat Parti'nin genel merkez binası satılıyor.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya