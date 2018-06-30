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Çakıcı'ya tehdit soruşturması başlatıldı

Çakıcı'ya tehdit soruşturması başlatıldı.17771
  • Giriş : 30.06.2018 / 08:11:00

Alaattin Çakıcı imzasıyla kamuoyuna duyurulan basın bildirisiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Alaattin Çakıcı imzasıyla kamuoyuna duyurulan basın bildirisinde bir kısım gazetecilere yönelik tehdit içerikli ifadelerin bulunması nedeniyle soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Savcılıktan yapılan açıklamada, ''29/06/2018 tarihinde  Alaattin çakıcı imzası ile kamuoyuna duyurusu yapılan  basın bildirisinde ,   bir kısım gazetecilere yönelik olarak  tehdit içerikli ifadelerin bulunması nedeniyle , Cumhuriyet Başsavcılığımızca TCK nun 106/2-d  Maddesinde düzenlenen örgütün korkutucu gücünden istifade suretiyle  ölümle tehdit, halk arasında korku kaygı oluşturmak amacı ile tehdit ve  suç işlemeye tahrik  suçlarından dolayı resen soruşturma açılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.'' denildi.

Kırıkkale Keskin T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, Karar gazetesinin 6 yazarına yönelik ölüm tehdididinde bulunmuş, ardından, tehdidin 3 aylığına askıya alındığı belirtmişti.

TEHDİDİ GERİ ÇEKMİŞTİ

Çakıcı’nın avukatı Can Sevinç tarafından yapılan açıklamada, ‘Karar gazetesinin bir gün önce yapılan açıklamayı yayınladığı ve doğru çizgiye geldiği’ belirtilerek, “Çakıcı’nin buradan sevenlerine göndermiş olduğu mesaj üç (3) ay için iptal edilmiştir. Çünkü orada müvekkilimin rahmetli annesi ile ilgili sözü vardır. Aynı hatayı yapmazlarsa bu karar dondurulur” dendi.


Kırıkkale Keskin T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, 24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimler öncesi AKP ve MHP tarafından kurulan "Cumhur İttifakı"na karşı yazılar kaleme aldıkları iddiasıyla 6 Karar yazarını ölümle tehdit etmişti.

EMNİYET YAZARLARA KORUMA VERMİŞTİ

Bunun üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü, Çakıcı'nın tehdit ettiği yazarlara koruma verdi. Gazete binasının önünde polis aracı bekletilmeye başlanmıştı.

Instagram hesabından paylaşılıp bir süre sonra kaldırılan tehdit mesajında, Çakıcı, daha önce yaptığı bir açıklamayı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle, “Erdoğan’a küstah sözler” başlığı ile haberleştiren gazeteye karşı açık tehdit ifadeleri kullandı. Çakıcı’nın mesajı Karar gazetesi tarafından da haberleştirilmişti.

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