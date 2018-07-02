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Çakıcı'ya verilen rapor inceleniyor

Çakıcı'ya verilen rapor inceleniyor.17771
  • Giriş : 02.07.2018 / 10:22:00

Türk Tabipler Birliği, Çakıcı'ya verilen sağlık raporunu inceleniyor.

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Türk Tabipler Birliği, yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden olan Alaattin Çakıcı'ya verilen sağlık raporunu inceleniyor. Geçtiğimiz aylarda Çakıcı, süresiz sağlık kurulu raporu almıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ziyaretiyle gündeme gelen, en son olarak Karar yazarlarını tehdit eden Çakıcı'ya, tedavisinin sürdüğü Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nde süresiz sağlık kurulu raporu verildiği ortaya çıktı. Raporda, "Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü derecedeki akrabaları ve yakın arkadaşları ile haftanın 7 günü saat 09.00 ile 20.00 arasında hem sağlığı hem morali aynı zamanda helalleşme açısından bu zaman dilimleri arasında, istediği isimlerle, kişi, sayı adeti koymadan, kendisi için bu ziyaretler hastalıklarının kontrol edilebilmesi için ve morali açısından yeniden hayata bağlayabilir" denildi.

Türk Tabipler Birliği (TTB), bu raporu inceleme kararı aldı. TTB yönetimi, Çakıcı’nın raporunun doğruluğuna ilişkin Kırıkkale Tabipler Birliği’nden bilgi istedi.

Hürriyet'in haberine göre, İnsan Hakları Derneği (İHD) Başkanı Öztürk Türkdoğan, cezaevlerinde 401’i ağır 1154 hasta mahkûm bulunduğunu anımsatarak, “Alaattin Çakıcı hasta olabilir. Ancak ona tanınan hakların diğer hasta mahkûmlara da tanınması gerekir” dedi.

HÜRRİYET

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