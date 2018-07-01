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Çakıcı'ya süresiz sağlık raporu

Çakıcı'ya süresiz sağlık raporu.17771
  • Giriş : 01.07.2018 / 08:15:00
  • Güncelleme : 01.07.2018 / 08:16:52

Alaattin Çakıcı’ya süresiz sağlık kurulu raporu verildiği ortaya çıktı.

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Büyüyen Beşik

22 Haziran’da hazırlanan sağlık raporunda Çakıcı’ya ziyaretçi sınırının kaldırılması istendi. Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Feramiş Ender Güngüneş ve Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekimi Tekin Akça ile altı ayrı uzman doktorun imzaladığı süresiz sağlık kurulu raporunda Çakıcı’da 16 farklı türde hastalığın olduğu, altısının ölümcül risk taşıdığı belirtilerek şöyle denildi:

HELALLEŞME VE MORAL

“Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü derecedeki akrabaları ve yakın arkadaşları ile haftanın 7 günü saat 09.00 ile 20.00 arasında hem sağlığı hem morali aynı zamanda helalleşme açısından bu zaman dilimleri arasında, istediği isimlerle, kişi, sayı adeti koymadan, kendisi için bu ziyaretler hastalıklarının kontrol edilebilmesi için ve morali açısından yeniden hayata bağlayabilir.”

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