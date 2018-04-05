Çalımbay'dan açıklama: Mazeretimiz kalmadı
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kongre ve başka durumları düşünmediğini Avrupa için önemli bir sınava çıkacaklarını belirtti.
Basın toplantılarını perşembe günleri yapan ancak Kayseri maçının önemi sebebiyle bir gün öne çeken Rıza Çalımbay önemli açıklamalarda bulundu. Galatasaray maçını unuttuklarını ancak o mücadeledeki hataları unutmadıklarını ifade eden Trabzonspor’un hocası en çok Hubocan’ın gördüğü sarı karta kızdığını söyledi. O kart ve ikinciyi görme ihtimali yüzünden taktik değişikliğe gitmek zorunda kaldıklarını ifade eden Çalımbay o maçın geride kaldığını vurgulayarak Kayserispor maçını işaret etti. Kayseri maçının üç ihtimalli değil tek ihtimalli bir sınav olduğunu belirten bordo-mavililerin teknik patronu “Kongre vardı, bilmem başka bir şey vardı. Başka bir şeyi düşünecek durumda değiliz. Tek düşüncemizi odakladığımız yer Kayserispor maçı. Bizim bu maçta taraftarımıza çok ihtiyacımız var. Ne olursa olsun bütün taraftarımızın bu maçta bütünleşmesi gerekiyor. Bu maçı kendi sahamızda iyi bitirmemiz gerekiyor. Ama kolay olmayacak Kayserispor için de bizim için de çok çok önemli. Herkese sorumluluk düşüyor. Tek yürek olup bu maçı mutlaka kazanmamız gerekiyor. Avrupa Kupalarına katılım açısından önemli ve belirleyici bir maç” diye konuştu. Çalımbay, maç sonu basında gençler yüzünden G.Saray’a yenildikleri yönünde açıklamaları çıkan Olcay Şahan’la ilgili de “Kendisiyle konuştum böyle bir açıklaması olmamış” ifadesini kullandı.
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Ersun Yanal’a öfke saçarak, “Sana cebinden para çıkartıp veren bir başkan var. Sen nasıl bir insansın da 6-1 yenildiğin maçtan sonra Trabzonspor’u mahkemeye veriyorsun” dedi. Tahkim Kurulu Yanal konusunda, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun Trabzonspor aleyhine verdiği kararı onadı. Yanal’a 1,3 milyon avro tazminat ödenecek. Bu arada Usta başkanlık için aday olmayacağını belirtirken Ahmet Ağaoğlu’na destek çağrısı yaptı.
Çalımbay, kendisine 2 yıllık sözleşme teklifi geldiğini ancak kendisinin 1 yıl istediğini ifade ederek “Onlar beni görecek ona göre karar verecekler. Sözleşme bitmiş, bitmemiş önemli değil” dedi.
TÜRKİYE
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