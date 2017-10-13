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Çalışma Bakanı'ndan asgari ücret açıklaması

Çalışma Bakanı'ndan asgari ücret açıklaması.13406
  • Giriş : 13.10.2017 / 12:17:00

Çalışma Bakanı, asgari ücretle ilgili önemli bir açıklama yaptı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, asgari ücret ile ilgili açıklama yaptı ve vergi dilimi yüzünden asgari ücrette yaşanan hak kaybı nedeniyle, Meclis'te görüşmeleri devam eden torbayı bekliyor.

Jülide Sarıeroğlu, "Düzenleme en kısa zamanda Genel Kurula gelecek, yaşanan hak kaybı telafi edilecek" dedi.

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