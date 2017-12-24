Çalışma Bakanı'ndan kadro açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, yeni çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan taşeron kadro ile ilgili açıklama yaptı. Sarıeroğlu, eleme olmaksızın düzenleme olmaksızın kadroya geçiş olacağını belirtti.
Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, ''Taşeron işçiye kadro ile ilgili kamuda çalışan 450 bin kişinin tamamı şartsız, yaş kriteri olmadan, eleme anlamı taşıyan hiçbir düzenleme olmaksızın kadroya geçmiş olacak.'' dedi.
TÜRKİYE
DİĞER HABERLER
Kapalıçarşı Türk Lirasına dönüyor!
Kapalıçarşı'da dükkan sahipleri kiralarını artık TL olarak alacak.
Taşerona kadroda ilk geçişler başladı!
Merakla beklenen taşeron kadro ile ilgili önemli gelişmeler kaydedildi.
Taşeron düzenlemesi için tarih verildi
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği taşeron düzenlemesi için tarih verildi.
Booking.com yasağında yeni karar!
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, TÜRSAB ve Booking.com arasında görülen davada kritik bir karar verd
ABD'li firmadan tek kalemde 100 uçak siparişi!
Boeing ve Airbus arasındaki satış savaşında dev bir çalım daha geldi.