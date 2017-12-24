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Çalışma Bakanı'ndan kadro açıklaması

Çalışma Bakanı'ndan kadro açıklaması.17004
  • Giriş : 24.12.2017 / 12:26:00

Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron kadro ile ilgili açıklama yaptı.

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Sepet Beşik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, yeni çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan taşeron kadro ile ilgili açıklama yaptı. Sarıeroğlu, eleme olmaksızın düzenleme olmaksızın kadroya geçiş olacağını belirtti.

Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, ''Taşeron işçiye kadro ile ilgili kamuda çalışan 450 bin kişinin tamamı şartsız, yaş kriteri olmadan, eleme anlamı taşıyan hiçbir düzenleme olmaksızın kadroya geçmiş olacak.'' dedi.

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