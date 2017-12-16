Cam filmde gözler Başbakan'da!
Başbakan Binali Yıldırım, tartışma konusu olan cam film yasağı ile ilgili son sözü söyleyecek. Konuya ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı ortak toplantı yaparak nasıl bir uygulama olabileceğine yönelik çalışmalarını tamamladı.
Oluşturulan mutabakat alternatifli olarak Başbakan Yıldırım'a sunulacak ve uygulama Başbakan'ın kararı çerçevesinde açıklanacak.
"CAM FİLMİNDE SON KARARI BAŞBAKAN VERECEK"
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Emniyet Genel Müdürlüğü, Sanayi Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanı, ben ve müsteşarlarımız ile bir toplantı yaptık. Bu toplantıda bizim bakanlık ve emniyet görüşlerini söyledi. Emniyet ile bizim mutabakatımız var gibi. Konsensus sağlanmış bir metni Sayın Başbakanımıza arz edeceğiz. Süleyman Bey ile gideceğiz. Onun talimatlarına göre düzeltip, nasıl talimat veriyorlarsa, onu yayınlayacağız. Son kararı Başbakan verecek" diye konuştu.
TRT
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