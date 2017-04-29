Cami inşaatında göçük: 3 ölü
Samsun'un Atakum ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Bir cami inşaatında beton dökümü sırasında meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken 3 kişinin de yaralandığı öğrenildi.
Olay, bugün Atakum İlçesi Yeni Mahalle Kevser Camii inşaatında meydana geldi. Cami inşaatına kubbe yapımı sırasında tabyaların çökmesi üzerine 6 işçi ıslak betonun altında kaldı. İşçilerin üzerine kalaslar da devrildi.
Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen kurtarma ekipleri 3 işçiyi göçük altında sağ çıkardı. Ancak 3 işçinin de cesedine ulaşıldı. Yaralı işçiler Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen işçilerden biri daha hayatını kaybetti. Yaralı 2 kişinin tedavisi ise sürüyor.
Olayla ilgili çalışmaların sürdüğü, hayatını kaybedenlerin kimliklerinin tespitinin yapılmaya çalışıldığı belirtildi.
HÜRRİYET
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