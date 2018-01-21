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Camilerde Mehmetçik'e Zafer Duası

Camilerde Mehmetçik'e Zafer Duası.30350
  • Giriş : 21.01.2018 / 08:41:00
  • Güncelleme : 21.01.2018 / 08:46:06

Afrin'e operasyon gerçekleştiren Mehmetçik'e camilerde dua edildi.

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Sepet Beşik

Sınır ötesi harekatın zaferle sonuçlanması için İstanbul'daki camilerde sabah namazında Fetih Suresi okundu. Cemaat, okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından cami imamlarının rehberliğinde ellerini semaya açarak dua etti.

Zeytinburnu'ndaki Seyyid Nizam Camisi'nde sabah namazında saf tutan ve Türk askerine dua eden vatandaşlar, harekatın sadece terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için değil, aynı zamanda bölge halkını bu örgütlerinin baskı ve zulmünden kurtarmak üzere başlatıldığını ifade etti.

Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde dün akşam yayımlanan, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın mesajının da yer aldığı açıklamada, Türkiye genelindeki 90 bin camide söz konusu sınır ötesi harekatın zaferle sonuçlanması için yatsı ve sabah namazlarında dua edileceği belirtilmişti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın din görevlilerine gönderdiği mesajda, vatanı ve milletin huzurunu tehdit eden terör yapılanmalarına karşı kahraman güvenlik güçlerince başlatılan harekatın amacına ulaşması için namaz öncesi veya sonrasında Fetih Suresi'nin okunması, Türk ordusuna ve milletine dua edilmesi istenmişti.

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