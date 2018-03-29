Facebook Twitter Rss

Can Bonomo'nun hesabından şok paylaşım!

Can Bonomo'nun hesabından şok paylaşım!.18092
  • Giriş : 29.03.2018 / 12:33:00

Ünlü şarkıcı Can Bonomo'nun sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılanlar şaşırttı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Ünlü şarkıcı Can Bonomo'nun 2011 yılında kaybettiği annesinin üzerinden yapılan çirkin şaka kızdırdı. Güneş Bonomo'nun hacklenen Facebook hesanından şoke eden sözler yayınlandı.

Can Bonomo'nun kaybettiği annesi Güneş Bonomo'nun facebook hesabından şaşırtan mesaj... Can Bonomo'nun annesi Güneş Bonomo 2011 yılında meme kanseri nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Güneş Bonomo'nun facebook hesabı hacklendi. Hesabı hack'leyen kişi yada kişiler, Can Bonomo'dan para istedi.

Hacker'lar, Bonomo'ya annesinin ağzından "Oğlum ben annen nasılsın? Bu özel sırrımız olsun. Burada arada iletişim hakkımız var. Ben iyiyim. Ölmeden birine borcum vardı. Burada çok ağır geliyor. Sana hesabını iletsem oraya 10 bin euro yatırır mısın? Ben annen güneş gibi parlak ol" mesajını gönderdi.

TÜRKİYE

Akın Öztürk 4 kez maaş talep etti

Kayseri'de şiddetli yağış hayatı felç etti

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Şarkıcı Deniz Seki'yi görenler tanıyamadı!

Şarkıcı Deniz Seki'yi görenler tanıyamadı!

Kilolarıyla dikkat çeken Deniz Seki'yi görenler şaşkınlık geçirdi.

Olay isim Caner Toygar hastaneye kaldırıldı

Olay isim Caner Toygar hastaneye kaldırıldı

Evlilik programları ile ünlenen Caner Toygar hastaneye kaldırıldı.

 

Alişan'dan dizi setinde sürpriz evlenme teklifi!

Alişan'dan dizi setinde sürpriz evlenme teklifi!

Ünlü oyuncu Alişan, dizi setinde sevgilisi Buse Varol'a evlenme teklif etti.

Usta sanatçı Ercüment Balakoğlu vefat etti

Usta sanatçı Ercüment Balakoğlu vefat etti

Kanserle savaşan usta sanatçı Ercüment Balakoğlu vefat etti.

 

Ünlü oyuncunun eşi: Kocam beni dövüyor

Ünlü oyuncunun eşi: Kocam beni dövüyor

Berk Oktay'ın eşi Merve Şarapcıoğlu'nun hesabından yapılan paylaşımlar şoke etti.

Yıldırım Bekçi, genç öğrencisiyle evlendi

Yıldırım Bekçi, genç öğrencisiyle evlendi

Türk Sanat Müziği'nin usta isimlerinden Yıldırım Bekçi evlendi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya