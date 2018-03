Can Bonomo'nun hesabından şok paylaşım!

Ünlü şarkıcı Can Bonomo'nun 2011 yılında kaybettiği annesinin üzerinden yapılan çirkin şaka kızdırdı. Güneş Bonomo'nun hacklenen Facebook hesanından şoke eden sözler yayınlandı.Can Bonomo'nun kaybettiği annesi Güneş Bonomo'nun facebook hesabından şaşırtan mesaj... Can Bonomo'nun annesi Güneş Bonomo 2011 yılında meme kanseri nedeniyle hayatını kaybetmişti.Güneş Bonomo'nun facebook hesabı hacklendi. Hesabı hack'leyen kişi yada kişiler, Can Bonomo'dan para istedi.Hacker'lar, Bonomo'ya annesinin ağzından "Oğlum ben annen nasılsın? Bu özel sırrımız olsun. Burada arada iletişim hakkımız var. Ben iyiyim. Ölmeden birine borcum vardı. Burada çok ağır geliyor. Sana hesabını iletsem oraya 10 bin euro yatırır mısın? Ben annen güneş gibi parlak ol" mesajını gönderdi.TÜRKİYE