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Can Bonomo, Öykü Karayel ile evleniyor

Can Bonomo, Öykü Karayel ile evleniyor.18636
  • Giriş : 15.02.2018 / 16:05:00
  • Güncelleme : 15.02.2018 / 16:06:40

Ünlü şarkıcı Can Bonomo, oyuncu sevgilisi Öykü Karayel ile evleniyor.

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Beşik Modelleri

Ünlü şarkıcı Can Bonomo, bir süredir birliktelik yaşadığı oyuncu sevgilisi Öykü Karayel ile evleniyor. Venedik'te Karayel'e evlilik teklifinde bulunan Bonomo, önceki akşam nişanlandı.

Geçen yılın başlarında aşk yaşamaya başlayan çift, haziranda evleniyor.

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