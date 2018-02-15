Can Bonomo, Öykü Karayel ile evleniyor
Ünlü şarkıcı Can Bonomo, bir süredir birliktelik yaşadığı oyuncu sevgilisi Öykü Karayel ile evleniyor. Venedik'te Karayel'e evlilik teklifinde bulunan Bonomo, önceki akşam nişanlandı.
Geçen yılın başlarında aşk yaşamaya başlayan çift, haziranda evleniyor.
TRT
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