Can Dündar hakkında kırmızı bülten kararı
MİT TIR'larının durdurulması davasında firari sanık Can Dündar hakkında gıyabi tutuklama ve kırmızı bülten çıkarılmasına karar verildi.
NTV
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