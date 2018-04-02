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Can Dündar hakkında kırmızı bülten kararı

Can Dündar hakkında kırmızı bülten kararı.16554
  • Giriş : 02.04.2018 / 12:55:00

Gazeteci Can Dündar hakkında kırmızı bülten kararı çıkarıldı.

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MİT TIR'larının durdurulması davasında firari sanık Can Dündar hakkında gıyabi tutuklama ve kırmızı bülten çıkarılmasına karar verildi.

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