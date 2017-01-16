Can Dündar'ın Öcalan'la buluştuğu an
Darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında FETÖ'den hakkında yakalama kararı bulunan Can Dündar'ın terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'la çekilmiş görüntüleri ifşa oldu.
MİT TIR'ları savasında yargılanan, 'terör örgütü FETÖ ve PKK adına faaliyette bulunmak' suçundan hakkında gözaltı kararı alınan Cumhuriyet gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, kapatılan Özgür Gündem'in 22 Haziran'da bir günlük nöbetçi yayın yönetmenliğini yaptığı nedeniyle yargılanan gazeteci Can Dündar hakkında savunmasının alınması amacıyla yakalama kararı çıkarılmıştı.
ODADAKİ 'CUMHURİYET'ÇİLERE DİKKAT!
Dündar'ın firari olarak Almanya'da yaşadığı bilinirken, bugün 1994'e ait ilginç bir fotoğraf ortaya çıktı. Suriye'de çekildiği öğrenilen fotoğrafta, Can Dündar'ın bulunduğu odadaki diğer isimler dikkatleri çekti.
SOHBET EDİYORLAR
Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın yer aldığı karede Can Dündar, Ayşe Önal ve Yazgülü Aldoğan'ın da bulunduğu görüldü. Dündar, Aldoğan ve Önal, Öcalan'la sohbet ediyor
YENİŞAFAK
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