Çanakale'de FETÖ operasyonu: 14 gözaltı var
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Çanakkale'de harekete geçen polisler, örgütle bağlantısı bulunan 14 kişiyi gözaltına aldı.
Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, örgütün Çanakkale'deki jandarma yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda halen görevde olan 17'si jandarma personeli, 1’i sivil memur olmak üzere toplam 18 şüpheliye ait adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, firari 4 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyale el konuldu.
TÜRKİYE
DİĞER HABERLER
ABD ordusundan İstanbul paylaşımı
Amerika Birleşik Devletleri ordusunun İstanbul paylaşımı şaşırttı.
Bolu'da FETÖ operasyonu: 11 asker adliyede
FETÖ soruşturması kapsamında 8 ilde operasyonlar düzenlendi.
Kritik görüşmenin detayları
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ruhani arasındaki görüşmesinin detayları ortaya çıktı.