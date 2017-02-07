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Çanakkale Ayvacık'ta yarın okullar tatil

Çanakkale Ayvacık'ta yarın okullar tatil.17615
  • Giriş : 07.02.2017 / 16:48:00

2 gündür depremlerle sarsılan Çanakkale için önemli bir açıklama geldi.

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2 gündür depremlerle beşik gibi sallanan Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yarın okulların tatil edileceği açıklandı.

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