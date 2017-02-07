Çanakkale Ayvacık'ta yarın okullar tatil
2 gündür depremlerle beşik gibi sallanan Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yarın okulların tatil edileceği açıklandı.
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Melih Gökçek'in deprem iddiasına Şener Üşümezsoy'dan açıklama geldi.
Eski Cumhurbaşkanlığı yaveri serbest!
Eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri Özdaban'ın serbest bırakıldığı öğrenildi.
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