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Çanakkale beşik gibi sallandı!

Çanakkale beşik gibi sallandı!.13895
  • Giriş : 07.02.2017 / 10:02:00
  • Güncelleme : 07.02.2017 / 10:01:28

Çanakkale'de dünden bu yana gerçekleşen depremlere yenisi eklendi.

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Dün sabah ve öğleden sonra 5.3 büyüklüğünde gerçekleşen depremlere bir yenisi eklendi. Yine Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sallandı. Depremin şiddeti Başbakanlık Afet ve Aci Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından 5.2 olarak bildirildi.

Sarsıntının 6,65 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Çanakkale'de dün 06.51 ve 13.58'de de 5,3 büyüklüğünde iki ayrı deprem ve 120'nin üzerinde artçı sarsıntı meydana gelmişti.

BAZI EVLERDE VE BİR CAMİDE HASAR OLUŞTU

Ayvacık ilçesinde saat 05.24'te yaşanan 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD ve İHH ekipleri, köylerdeki bazı evlerden duman çıkması üzerine bölgede tarama çalışması yaptı.              

Çalışma sonucu ilk belirlemelere göre, Taşağıl köyündeki camide ve Yukarı köyündeki bazı evlerde hasar oluştuğu tespit edildi. 

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