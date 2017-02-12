Çanakkale beşik gibi sallanmaya devam ediyor
Son zamanlarda meydana gelen depremlerle sürekli sallanan Çanakkale'de bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Ayvacık olan deprem sonrası bölge halkı tedirginlik yaşadı.
Ayvacık ilçesinde gece saat 01.01'de 6.1 kilometre derinlikte 4 şiddetinde meydana gelen depremden sonra bölgede 20 artçı sarsıntı yaşandı.
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