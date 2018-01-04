Çanakkale Boğazı kapatıldı
Olumsuz hava koşulları uluslararası ulaşımı da etkiliyor. Çanakkale Boğazı, yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi yetkilileri, boğaz trafiğini saat 04.00 itibariyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapattı. Telsiz kanalından da gemi kaptanları bilgilendirildi. Boğaza girişi yapamayan gemiler, demir bölgelerinde beklemeye başladı.
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