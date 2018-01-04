Facebook Twitter Rss

Çanakkale Boğazı kapatıldı

Çanakkale Boğazı kapatıldı.15983
  • Giriş : 04.01.2018 / 10:05:00

Çanakkale Boğazı, yoğun sis nedeniyle gemi geçişlerine kapatıldı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Olumsuz hava koşulları uluslararası ulaşımı da etkiliyor. Çanakkale Boğazı, yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi yetkilileri, boğaz trafiğini saat 04.00 itibariyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapattı. Telsiz kanalından da gemi kaptanları bilgilendirildi. Boğaza girişi yapamayan gemiler, demir bölgelerinde beklemeye başladı.

MİLLİYET

Arda kararını verdi, Başakşehir'e geliyor

Fenerbahçe'de flaş Ozan Tufan gelişmesi

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Devlet Tiyatroları'nda bir görev değişimi daha!

Devlet Tiyatroları'nda bir görev değişimi daha!

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü görevine Mustafa Kurt getirildi.

Jandarmadan sahte para operasyonu!

Jandarmadan sahte para operasyonu!

Jandarma ekipleri, sahte para sürmeye çalışan çeteye baskın düzenledi.

 

7 hakim göreve iade edildi

7 hakim göreve iade edildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu, 7 hakimin göreve iade edildiğini bildirdi.

Bodrum'da denizin rengi değişti

Bodrum'da denizin rengi değişti

Muğla Bodrum'da denizin rengini gören vatandaşlar şaşırdı.

 

THY özür diledi

THY özür diledi

Türk Hava Yolları, business sınıfta uçan 47 yolcusundan özür diledi.

FETÖ'den 48 bin 305 kişi tutuklandı

FETÖ'den 48 bin 305 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ'ye dair önemli açıklamalarda bulundu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya