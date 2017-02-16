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Çanakkale bu kez 3.2 şiddetinde sallandı!

Çanakkale bu kez 3.2 şiddetinde sallandı!.19478
  • Giriş : 16.02.2017 / 15:50:00

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde sarsıntılar devam ediyor.

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Günlerdir beşik gibi sallanan Çanakkale Ayvacık'ta saat 13.19 sularında 3.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Yaşanan olayda can ve mal kaybının olmadığı açıklandı. Bölgede panik devam ediyor.

Son olarak ise 13.19 sıralarında Ayvacık ilçesi Gülpınar beldesi merkezli 3.2 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi.

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