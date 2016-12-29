Çanakkale'de 20 öğrenci hastanelik oldu
Çanakkale'de 20 öğrenci zehirlendi. Biga ilçesinde meydana gelen olayda öğrenciler gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Biga Fen Lisesi öğrencilerinin okul çıkışı Okul Aile Birliğince hazırlanan ikramlarda yedikleri ve zehirlendikleri belirlendi.
170 öğrencisi bulunan Biga Fen Lisesi öğrencilerinden akşam saatlerinde rahatsızlanan 20 öğrenci Biga Devlet Hastanesine müracaat etti. Hastanede tedavi altına alınan öğrencileri ziyaret eden Biga İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Aslan doktorlardan bilgi aldı. Olayın duyulması üzerine öğrencilerin yakınları da hastaneye geldi. Mide bulantısı ve kusma şikayetiyle gelen iki öğrenciye serum takıldı. Aslan, “Tamamen iyi niyetli bir durum. Okul Aile Birliği üyelerimiz öğrencilerimize bir jest yapmak istemişler. Hazırlanan çiğ köfte, pasta, sarmadan yiyen öğrencilerin bazılarında rahatsızlanma meydana gelmiştir" diye konuştu.
DİĞER HABERLER
İHH TIR'ları Suriye'ye doğru yola çıktı
Suriye'de yaşanan insanlık dramına Türkiye yine sessiz kalamadı.
Ankara'yı kana bulayacaklardı
DAEŞ'in yılbaşında Ankara'da yapacağı saldırı polis ekipleri sayesinde engellendi.
TSK: DAEŞ emiri Ebu Ensari öldürüldü
TSK, terör örgütü DAEŞ emiri Ebu Ensari'nin öldürüldüğünü açıkladı.
Survivor Taner gözaltına alındı
Survivor yarışmacısı Taner'in polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.
İstanbul'da terör operasyonu: 12 gözaltı
İstanbul'da düzenlenen terör operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.