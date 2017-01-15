Çanakkale'de art arda depremler!
Çanakkaleliler gece yarısını yüreği ağzında geçirdi. Art arta meydana gelen orta şiddetlerdeki iki deprem, vatandaşların korkulu bir gece yaşamasına sebep oldu.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve deprem Araştırma Enstitüsü, depremin saat 01.38’de kaydedildiğini açıkladı. Merkez üssü Çanakkale’nin Ayvacık İlçesi’ne bağlı Gülpınar Köyü olan depremin yerin 6.2 kilometre derinliğinde meydana geldiği ifade edildi. Sarsıntı, Çanakkale İl genelinde hissedildi. Depremden önce ve sonra büyüklükleri 2.1 ile 3.3 olarak belirlenen çok sayıda öncü ve artçı deprem de kaydedildi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) deprem Dairesi ise aynı depremin büyüklüğünü 4.6, derinliğini ise 5.17 kilometre olarak açıkladı.
AYVACIK’TA 4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Öte yandan Çanakkale’nin Ayvacık İlçesi yakınlarında Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem oldu. Kandilli ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin saat 07.03’te kaydedildiğini ve yerin 6.20 kilometre derinliğinde olduğunu açıkladı.
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