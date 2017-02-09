Çanakkale'de bir deprem daha yaşandı
Çanakkale yine sallandı. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem vatandaşların korkulu anlar yaşamasına neden oldu. Yaşanan olayda can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, ilçede gerçekleşen 4 büyüklüğündeki deprem, saat 13.13'te kaydedildi.
Sarsıntının 6,99 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi
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