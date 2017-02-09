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Çanakkale'de bir deprem daha yaşandı

Çanakkale'de bir deprem daha yaşandı.17615
  • Giriş : 09.02.2017 / 15:16:00

Çanakkale'de 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

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Çanakkale yine sallandı. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem vatandaşların korkulu anlar yaşamasına neden oldu. Yaşanan olayda can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem  Dairesinin tespitine göre, ilçede gerçekleşen 4 büyüklüğündeki deprem, saat  13.13'te kaydedildi.

 Sarsıntının 6,99 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi

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