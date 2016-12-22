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Çanakkale'de bu seferler iptal edildi!

Çanakkale'de bu seferler iptal edildi!.19124
  • Giriş : 22.12.2016 / 12:30:00

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Çanakkale'de sefer iptalleri yaşandı.

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Deniz ulaşımına hava engeli. Gestaş firmasının Gökçeada ile Bozcaada'ya yapacağı feribot seferlerinin iptal edildiği açıklandı.

Çanakale'de Kuzey Ege Denizi'nde yaşanan kötü hava koşulları nedeiyle vatandaşlar zor anlar yaşıyor.

Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı birçok kentte yaşamı olumsuz yönde etkilerken, Çanakkale'de ise kuvvetli esen poyraz deniz ulaşımında olumsuzluklara neden oluyor. Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan kuvvetli poyraz nedeniyle dün Gökçeada ve Bozcaada'ya deniz ulaşımında aksamalar yaşanmıştı. Fırtına, bugün de etkisini sürdürdüğü için adalara deniz ulaşımını sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., bazı feribot seferlerinin yine iptal edildiğini açıkladı. Gestaş firmasınca yapılan açıklamaya göre; Bozcaada-Geyikli Hattı'nda, Bozcaada'dan saat 10.00 ve 14.00, Geyikli'den ise saat 11.00 ve 15.00 seferlerinin iptal edildiği belirtildi. Ayrıca, Bozcaada'dan yapılacak 17.00 seferi 16.00'ya, Geyikli'den yapılacak 18.00 seferi de 17.00'ye çekildi. Gökçeada'dan Kabatepe'ye ise saat 13.00, Kabatepe'den Gökçeaada'ya ise saat 17.00 seferlerinin yapılacağı, gün içindeki diğer seferlerin ise iptal edildiği belirtildi

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