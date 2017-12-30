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Çanakkale'de deprem!

Çanakkale'de deprem!.19030
  • Giriş : 30.12.2017 / 13:23:00
  • Güncelleme : 30.12.2017 / 14:20:53

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Büyüyen Beşik

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 3.9 büyüklüğünde meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmazken konuya ilşkin Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan açıklama geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 11.56'da kaydedilen depremin merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıkları olarak belirlendi. Yerin 18.85 kilometre derinliğindeki sarsıntının büyüklüğü ise 3.9 olarak ölçüldü. Deprem, Ayvacık ilçesi ve köylerinin yanı sıra kent merkezinde de yüksek katlı binalarda hafif hissedildi.

TRT

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