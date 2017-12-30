Çanakkale'de deprem!
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 3.9 büyüklüğünde meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmazken konuya ilşkin Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan açıklama geldi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 11.56'da kaydedilen depremin merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıkları olarak belirlendi. Yerin 18.85 kilometre derinliğindeki sarsıntının büyüklüğü ise 3.9 olarak ölçüldü. Deprem, Ayvacık ilçesi ve köylerinin yanı sıra kent merkezinde de yüksek katlı binalarda hafif hissedildi.
TRT
DİĞER HABERLER
Reina'nın sahibi Koçaslan'dan valiliğe dava
Reina'nın sahibi Mehmet Koçaslan, valiliğe tazminat davası açtı.
Ağrı'da feci kaza: 4 kişi hayatını kaybetti
Ağrı-Van karayolu Hamur ilçesi yakınlarında feci bir kaza meydana geldi.
Alaattin Çakıcı'nın yeğenine silahlı saldırı
Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı, silahlı saldırıya uğradı.
İstanbul Fatih'te yangın paniği yaşandı
İstanbul'un Fatih ilçesi Küçük Langa Aralığı Caddesi'nde yangın paniği yaşandı.