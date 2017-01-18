Çanakkale'de deprem! Kandilli'den açıklama
Çanakkale'de saat 06:48'de meydana gelen 3.3 büyüklüğündeki deprem hissedilen bölgelerde yaşayan vatandaşları korkuttu.
Depremin şiddeti Boğaziçi Üniversitesi Kandalli Rasathanesi deprem Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklama ile 3.3 olarak açıklanırken olayda can ve mal kaybı yaşanmadı.
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