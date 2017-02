Çanakkale'de endişeli bekleyiş

Başbakanlık Afet ve Acil Durum AFAD Başkanı Mehmet Halis Bilden tarafından yapılan uyarıda ise vatandaşların az hasarlı olsa bile evlerinde durmamasını tavsiye etti.Vatandaşların bilgi verilmeden evlerine girmeleri istenmiyor.Çanakale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Yukarı köyüne gelen Bilden, burada incelemelerde bulundu. Bilden, Mobil Koordinasyon Merkezi'nde Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve Kızılay Başkanı Kerem Kınık'tan bilgi aldı.Daha sonra depremzedelerin kalacağı çadırlarda incelemelerde bulunan Bilden, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremin ilk saatlerinden itibaren ekiplerin bölgede olduğunu kaydetti. Çevre illerden de gelen arama kurtarma ekiplerinin ilçede bulunduğunu aktaran Bilden, “İhtiyaç kadar çadır geldi gelmeye devam ediyor. Yine ihtiyaç kadar konteynerler geliyor. Duş konteyneri ve tuvalet konteynerleri gelecek. Koordinasyon tırımızı burada konuşlandırdık. Arkadaşlarımız buradan yönetecekler. Vatandaşlarımız kesinlikle bizden bilgi almadıkları sürece hasarlı, az hasarlı evlerine asla girmesinler. Sayın Valim ilçe merkezinde 500 kişinin çok rahat kalacakları yataklı yerler hazırladı. Vatandaşlarımızı istediklerinde ilçe merkezine götürebiliriz, araçlarımız hazır bekliyor.” diye konuştu.Çadırların kurulduğunu ve her imkanın sağlandığını dile getiren Bilden, “Ama artçılarımız devam ediyor. Malumunuz sabahki 5,3 depremden sonra yine 13.58'de 5,3 şiddetinde bir deprem oldu. Evlerin yapı stoku kötü. Geleneksel taşlarla, kerpiçlerle evler yapılmış. Çok az bir depremde bile zarar görebilir onlar. Onun için biz uyarıyı yapana kadar kesinlikle evlerine girmesinler. Yetkililerin uyarısını beklesinler. Tekrar büyük geçmiş olsun diyorum." ifadelerini kullandı.Ayrıca yetkililer çevre mahallerde hasar tespit çalışmalarının başlayacağını belirttiler.Çanakkale’nin Ayvacık İlçesinde art arda gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin hasara neden olduğu evlerde yaşayan mağdur vatandaşlar Yukarıköy Futbol Sahası içinde kurulan çadır kente yerleştirildi. Ayvacık İlçe Merkezi’nde ve çevre mahallelerde yaşanan depremin hasara yol açması ve artçıların devam etmesi nedeniyle Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilk ve orta dereceli okullarda yarın 1 gün süreyle eğitime ara verildi.Depremin yol açtığı hasar nedeniyle evleri kullanılamaz hale gelen köylüler ile gün boyu devam eden artçı sarsıntılar nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlar akşama kadar köyün okul bahçesinde vakit geçirdi. Kızılay, TEDAŞ, AFAD ve Çanakkale Valiliği vatandaşların gece mağdur olmamaları için hazırlık yaptı. Köyün hemen yanındaki Futbol sahasına ilk olarak TEDAŞ ekiplerince elektrik direkleri dikilip aydınlatma sağlandı. Ardından da AFAD’a ait çadırlar kuruldu. Okul bahçesinde oluşturulan aşevinde yemeklerini yedikten sonra depremzedeler kurulan çadırlara yerleştirildi. Bu sırada dışarıda kalma korkusu yaşayan bazı depremzedeler çadır kapmak için birbiriyle yarıştı. Çadırlara yerleşen depremzedeler, "Allah devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan, Başbakanımızdan razı olsun. Yemeğimizi yedik. Karnımızı doyurduk. Şu anda rahatımız iyi. Allah devletimize zeval vermesin. Dışarıda kalmadık" dedi.Depremle ilgili son bilgileri aktaran Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ise, "Ege Denizi’nde 5.3 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası ilk belirlemelere göre Ayvacık İlçemizin 13 köyü etkilendi. Depremde zarar gören toplam 238 ağır hasarlı konut, 75 hafif hasarlı konut, 31 ahır ve depo tespit edilmiştir. 