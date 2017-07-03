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Çanakkale'de FETÖ'den 17 kişi tutuklandı!

Çanakkale'de FETÖ'den 17 kişi tutuklandı!.18868
  • Giriş : 03.07.2017 / 16:55:00

FETÖ soruşturması kapsamında Çanakkale'de 17 kişi tutuklandı.

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15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın üyelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda örgüt ile bağlantısı olduğu tespit edilen 17 kişinin tutuklandığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, terör örgütünün haberleşme programı olan ByLock'u kullandığı öne sürülen 64 kişi haziran ayında gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 28'i savcılığın talimatıyla serbest kalırken, 14'ü de sağlık problemleri dolayısıyla adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Geri kalan 17'i kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü tarafından önceki gün gerçekleştirilen operasyonda M.C. Y, G.Y, R.B, B.P ve Ş.U isimli 5 kişi gözaltına alındı. Firari 8 şüpheli ise aranıyor.

TRT

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