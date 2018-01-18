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Çanakkale'de FETÖ operasyonu: 18 gözaltı

Çanakkale'de FETÖ operasyonu: 18 gözaltı.14171
  • Giriş : 18.01.2018 / 11:42:00

FETÖ soruşturması kapsamında Çanakkale'de operasyonlar yapıldı.

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Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın üyelerine yönelik yapılan operasyonlarda örgütün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle 18 askeri personel gözaltına alındı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasında görevli şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı. Gerçekleştirilen operasyonda, biri emekli tabip yarbay, 17’si muvazzaf toplam 18 askeri personel yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, devlet hastanesindeki sağlık işlemlerinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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