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Çanakkale'de korkutan deprem

Çanakkale'de korkutan deprem.13895
  • Giriş : 06.02.2017 / 08:35:00
  • Güncelleme : 06.02.2017 / 08:37:07

Çanakkale'de 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Çanakkale'de meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem İzmir, İstanbul ve Bursa'da hissedildi. Çanakkale'de AFAD ve UMKE ekipleri araştırma başlattı.

Vatandaşların büyük panik yaşamasına neden olan depremin şiddeti Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi tarafından 5.3 olarak açıklandı.

Sarsıntının 9,25 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

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