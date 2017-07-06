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Çanakkale'de top mermisi patladı!

Çanakkale'de top mermisi patladı!.26502
  • Giriş : 06.07.2017 / 10:16:00
  • Güncelleme : 06.07.2017 / 10:17:55

Çanakkale'de top mermisinin patlaması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

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Çanakkale'nin Erenköy Köyü'nde tarihi top mermisi patladı. Yaşanan olayda 73 yaşındaki Kazım Perçin isimli vatandaş hayatını kaybetti. Jandarma ve savcı bölgede inceleme başlattı.

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