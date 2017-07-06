Çanakkale'de top mermisi patladı!
Çanakkale'nin Erenköy Köyü'nde tarihi top mermisi patladı. Yaşanan olayda 73 yaşındaki Kazım Perçin isimli vatandaş hayatını kaybetti. Jandarma ve savcı bölgede inceleme başlattı.
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