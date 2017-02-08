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Çanakkale'de yine deprem!

Çanakkale'de yine deprem!.13895
  • Giriş : 08.02.2017 / 07:44:00

Çanakkale'de 3 gündür devam eden depremlere yenileri eklendi.

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Gece 00.35'te gerçekleşen 4.1 büyüklüğündeki depremi sabaha kadar peşi sıra diğerleri takip etti. Bölgede yaşayan halk korku dolu bir gece daha geçirdi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) deprem Dairesinin tespitine göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 4,4 büyüklüğündeki deprem saat 00.00'da kaydedildi. Sarsıntının 5,92 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

AFAD, 00.35'te de yine Ayvacık ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha kaydetti. Sarsıntının 5,71 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.  

Saat 01.53'te 4,1 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntının 10,63 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.     

Saat 04.38'de 4,5 büyüklüğündeki deprem saat kaydedildi. Sarsıntının 4,75 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Sabah saatlerindeki 4,1 büyüklüğündeki deprem saat 05.16'da kaydedildi. Sarsıntının 4,52 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

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