Çanakkale'deki cezaevinde yangın çıktı!
Alınan bilgiye göre, Atikhisar Caddesi'ndeki Çanakkale Açık Ceza İnfaz Kurumunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Cezaevi personelinin haber vermesi üzerine cezaevine çok sayıda itfaiye, 112 acil servis ve AFAD ekibi sevk edildi.
Yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.
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